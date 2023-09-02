Україна

Легіонер перебрався в український чемпіонат.

Олександрія втратила декілька важливих футболістів в поточне літнє трансферне вікно, проте й підсилила склад.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, олександрійці дозаявили на сезон 20-річного бразильця Хуана Альвіну Безерру.

Він виступає на позиції правого вінгера. Згідно з порталом Transfermarkt, перехід відбувся на правах вільного агента.

На клубному рівні він відіграв 15 матчів, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олександрія оголосила про продаж капітана до Карпат за 585 тисяч євро.