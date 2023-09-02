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Керманич Минаю — про поразку від Шахтаря у матчі УПЛ (1:4).

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.

Головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Розуміли, що будемо грати багато без м’яча та готувались дуже ретельно до цього поєдинку. Хотіли правильно зіграти у захисті і це у нас виходило у першому таймі. Адже у Шахтаря було лише декілька можливостей й Бандура зіграв впевнено. Але я незадоволений діями деяких гравців. Якщо тренер робить заміни у першому таймі, значить вони не виконали установку на гру. У нас не було ніякої контргри, вихід з захисту в атаку був просто жахливий. І тому намагались, хотіли швидкість на фланзі, а її не було, тому що гравці навіть не вірно розташовувались. Не було моментів, ударів, агресії.

Другий тайм розпочали непогано, 15 хвилин грали агресивніше, перебудувались, випустили швидкісного Одарюка й нормально провели цей відрізок. Але прикра помилка в центрі поля призвела до голу. Шахтарю не можна давати простір. Далі вже розуміли, що відіграти два м’ячі у донеччан дуже важко. А потім пропустили ще. Шахтар нас переграв й рахунок справедливий.

Не розумію, чому арбітр ще симпатизує такій сильній команді. Здається, у епізоді з падінням Твердохліба пенальті був, далі, як на мене, гра високо піднятою ногою в центрі поля у випадку з другим голом, потім Гунічева Матвієнко підштовхував (це всі бачили) і знову ми отримали гол. Важко судити, але мені здавалось, були порушення правил з боку гравців Шахтаря", — цитує слова Володимира Шарана офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Шахтар ви можете на Football.ua.