Україна

Нападник Кривбасу висловився після матчу УПЛ.

У поєдинку шостого туру української Прем'єр-ліги Кривбас на чужому полі здобув перемогу над Колосом з Ковалівки (3:0).

Нападник криворізької команди Олег Кожушко залишився задоволений грою команди.

"Дуже хороша з боку Кривбасу сьогодні вийшла. Добре, що команда пішла на двотижневу паузу в чемпіонаті на переможній ноті. Продемонстрували свій футбол та заслужено перемогли. Те, що ми награвали протягом тижня, усе вийшло. Тому такий результат, і ми могли забивати навіть більше.

Кривбас зіграв у майже ідеальний футбол? Приблизно те, до чого ми рухаємось та прагнемо. Непогано зіграли. Але точно ще можемо додавати та грати краще", — наводить слова Кожушко офіційний сайт криворіжан.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу шостого туру мід Кривбасом та Колосом.