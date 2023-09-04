Україна

Захисник Руху — про нічию з львів'янами.

У шостому турі української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі поділив очки з харківським Металістом 1925 (1:1).

Захисник львів'ян Роман Дідик прокоментував гру команди.

"Ми незадоволені результатом. Це мала бути виграшна гра для нас, ще й суперник догравав матч у меншості. Ми притисли Металіст 1925 до їхніх воріт, але не реалізували свої моменти. Для нас це стане уроком.

Рух не дуже впевнено виглядав у першому таймі. У другій половині гри ми знову додали, як і у всіх попередніх матчах на старті УПЛ. Саме тоді ми виходимо з хорошим настроєм. Не знаю, чому саме так трапляється. Сподіваюсь, ця пауза на матчі збірних стане плідною для нас і все далі покращиться", — наводить слова Дідика офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Металістом 1925.