Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 вересня 2023 року, 19:00.

У шостому турі української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі поділив очки з харківським Металістом 1925 (1:1).

Харківська команда відкрила рахунок на 25 хвилині, коли результативним ударом відзначився Русин, але через чотири хвилини Жичиков зрізав м'яч у ворота.

Також додамо, що у середині другого тайму на 72 хвилині Мартинюк отримав другу жовту картку та залишив харків'ян у меншості.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Металіст 1925 у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Металіст 1925 1:1

Голи: Жичиков 29 (аг) — Русин 25.

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Руніч 81), Таллес Б. (Пастух 68), Сапуга, Плюмен (Соломон-Отабор 56), Теслюк (Квасниця 56), Климчук.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Русин (Фарина 76), Ткачук (Дмитренко 46), Мартинюк, Юсов (Ременюк 60), Сидоров (Чирук 83).

Попередження: Дідик 65, Руніч 89 — Жичиков 65.

Вилучення: Мартинюк 72 (друга жовта).