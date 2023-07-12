Україна

Адвокати президента УАФ не змогли змінити рішення львівського суду.

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

АНДРІЙ ПАВЕЛКО, СКРІНШОТ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЮТУБ-КАНАЛІ УАФ

Сьогодні, 12 липня, відбулося чергове апеляційне слухання щодо зміни заходу для президента УАФ Андрія Павелка. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, суддя львівського суду відхилив апеляцію, яку подали адвокати функціонера та залишив у силі рішення про зміну запобіжного заходу терміном на 60 діб.

Таким чином, Павелко залишиться у СІЗО до 14 серпня.

Раніше повідомлялося, що суд не продовжив рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ.