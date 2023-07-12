Сьогодні, 12 липня, відбулося чергове апеляційне слухання щодо зміни заходу для президента УАФ Андрія Павелка. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, суддя львівського суду відхилив апеляцію, яку подали адвокати функціонера та залишив у силі рішення про зміну запобіжного заходу терміном на 60 діб.

 

Таким чином, Павелко залишиться у СІЗО до 14 серпня.

Раніше повідомлялося, що суд не продовжив рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ.