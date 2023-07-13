Україна

Чергова заява від УАФ, подана адвокатами Андрія Павелка.

УАФ на своїй сторінці у Facebook опублікувала чергову заяву адвокатів у справі президента асоціації Андрія Павелка.

Раніше апеляційний суд не став змінювати запобіжний захід для Павелка, залишивши його в СІЗО до 14 серпня.

"Важко зрозуміти мотиви апеляційного суду, який залишив під вартою президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка. На жаль, апеляція у Львові фактично покриває беззаконня суду першої інстанції.

Черговий раз наголошуємо, що суддя Шевченківського суду Львова не мала права розглядати клопотання слідства. Андрій Павелко на момент подій, які розслідуються, був народним депутатом. Це виключна підслідність НАБУ та підсудність ВАКС. Рішення судді зі Львова не лише незаконне, воно фактично руйнує правову антикорупційну систему України.

Ми з колегами продовжуємо активні дії щодо захисту Андрія Павелка, із залученням міжнародно-правових юридичних інструментів, у тому числі", — сказав адвокат УАФ Денис Бугай.

Раніше повідомлялося, що суд не продовжив рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ.