Матч пройде 10 вересня на стадіоні Авангард у Рівному.
Верес - Полісся, НК Верес
05 вересня 2023, 10:22
Під час міжнародної паузи на матчі збірних дві команди української Прем'єр-ліги проведуть контрольну гру між собою.
У цьому спарингу зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся. Команди проведуть чотири тайми по 30 хвилин.
Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному, 10 вересня, о 13:00 за київським часом.
Зазначається, що метою поєдинку буде залучення молоді до ігрового процесу та отримання ігрової практики.
Трансляцію поєдинку буде проведено на клубному YouTube-каналі Вереса.
Після п'яти ігор Верес набрав чотири очки та посідає 14 місце в УПЛ, у Полісся 12 балів після шести зустрічей і другий рядок.