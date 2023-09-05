Україна

Матч пройде 10 вересня на стадіоні Авангард у Рівному.

Під час міжнародної паузи на матчі збірних дві команди української Прем'єр-ліги проведуть контрольну гру між собою.

У цьому спарингу зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся. Команди проведуть чотири тайми по 30 хвилин.

Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному, 10 вересня, о 13:00 за київським часом.

Зазначається, що метою поєдинку буде залучення молоді до ігрового процесу та отримання ігрової практики.

Трансляцію поєдинку буде проведено на клубному YouTube-каналі Вереса.

Після п'яти ігор Верес набрав чотири очки та посідає 14 місце в УПЛ, у Полісся 12 балів після шести зустрічей і другий рядок.