Україна

Півзахисник отримає новий виклик.

Денис Гармаш прибув у Хорватію, щоб завершити трансфер до Осієка, повідомляє місцеве видання Sportske Novosti.

Стверджується, що досвідчений півзахисник пройде медичне обстеження 6 вересня.

На яких умовах відбудеться перехід невідомо, проте раніше в ЗМІ писали, що Денис Гармаш вже розірвав контракт з Динамо.

Півзахисник відіграв за киян 361 матч у всіх змаганнях, відзначившись 54 голами та 45 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гармаш наздогнав Ярмоленка та Несмачного за кількістю матчів за Динамо в УПЛ.