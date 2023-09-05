Півзахисник отримає новий виклик.
Денис Гармаш, фото getty images
05 вересня 2023, 21:20
Денис Гармаш прибув у Хорватію, щоб завершити трансфер до Осієка, повідомляє місцеве видання Sportske Novosti.
Стверджується, що досвідчений півзахисник пройде медичне обстеження 6 вересня.
На яких умовах відбудеться перехід невідомо, проте раніше в ЗМІ писали, що Денис Гармаш вже розірвав контракт з Динамо.
Півзахисник відіграв за киян 361 матч у всіх змаганнях, відзначившись 54 голами та 45 результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гармаш наздогнав Ярмоленка та Несмачного за кількістю матчів за Динамо в УПЛ.