Україна

Для українського хавбека матч з Інгульцем став 228 у чемпіонатах України у складі "біло-синіх".

Київське Динамо у матчі 16 туру УПЛ поступилося Інгульцю з рахунком 0:2.

Для українського хавбека "біло-синіх" Дениса Гармаша цей матч став 228 у складі Динамо в чемпіонатах України.

За цим показником Гармаш зрівнявся з Андрієм Несмачним та Андрієм Ярмоленком.

Рекордсменом є Олександр Шовковський, на рахунку якого 426 поєдинків. За ним ідуть Олег Гусєв (296), Владислав Ващук (254) та Сергій Ребров (242).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.