Україна

Голкіпер дав свій коментар.

Анатолій Трубін поділився очікуваннями від матчу проти Англії в рамках відбору на Євро-2024.

Україна — Англія: прогноз букмекерів на матч відбору до ЄВРО-2024

"Навіть нема чого казати. Всі розуміють, які гравці зібрані в збірній Англії, тому потрібно бути готовим до всього. Тим паче не так давно була наша перша гра проти них.

Всі ми пам’ятаємо, що вони дуже багато роблять флангових передач, тому потрібно до цього бути готовими".

Також Трубін відповів, у кого найкращий удар у складі Англії:

"Не знаю, кожен з них. Всі пам’ятають, як Сака забив, і всі розуміють, що є такий нападник як Гаррі Кейн.

Я назвав двох, але можу сказати, що кожен з них має добрий удар, якісь інші характеристики, тому що це гравці топ-рівня. І тому треба готуватися до кожного гравця індивідуально і командної роботи взагалі", — сказав Трубін.

Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.