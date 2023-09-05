Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у грі за участю національної збірної.

У вівторок, 9 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє e Польщі проти Англії.

За версією букмекерів, команда Гарета Саутгейта вважається фаворитом гри. Тріумф англійців оцінюється коефіцієнтом 1,48, тоді як успіх збірної України — 7,8.

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Поставивши на нічию, ви примножите суму ставки у 4,55 раза.

Тож на що ставити?

Вболівальникам, що очікують результативну гру, пропонуємо звернути увагу на подію "тотал більше 2,5" Коефіцієнт на це складає 1,91.

Для тих, хто любить ризикнути, пропонуємо ставку — "Україна переможе в один м'яч". Це примножить вашу суму у 7,8 раза.

Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.