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Ігор Кирюханцев поділився своїми думками після стартових матчів сезону.

Захисник луганської Зорі Ігор Кирюханцев прокоментував стартовий відрізок нинішнього сезону та поділився своїми думками про майбутні виступи у Лізі конференцій.

"Чесно сказати, багато факторів вплинуло. По-перше, новий тренер прийшов. По-друге, були травмовані футболісти. Плюс ще звикали до того, що нам дає новий тренер. Так, 12 місце це не те, що ми хочемо. Наше завдання – бути в єврокубковій зоні, у наступних матчах виправлятимемо становище, яке у нас зараз.

Я вважаю, що команди у нашій групі Ліги конференцій дуже добрі. Кожна з них індивідуально різна, тобто вже ближче до матчів їх окремо розбиратимемо. Зараз думаємо лише про найближчу гру чемпіонату, а далі індивідуально готуватимемося до кожного суперника. Потрібно розраховувати на краще. 1-е, 2-е місце – це буде ідеально.

Наступна гра з Металістом 1925? Сильний суперник, що береже м'яч, є індивідуально якісні гравці, на флангах можуть взяти на себе гру. Готуватимемося до них і нав'язуватимемо свою гру. Відступати нема куди", — сказав Кирюханцев в інтерв'ю клубній прес-службі.

Матч між Металістом 1925 та Зорею відбудеться у п'ятницю, 15 вересня, о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, у групі Ліги конференцій Зоря зіграє проти Брейдабліка, Гента та Маккабі Тель-Авів.