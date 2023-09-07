Україна

Головою правління на черговий термін переобрали президента ПСЖ Насcера Аль-Хелаїфі.

Сьогодні, 7 вересня, відбулися вибори до правління Асоціації європейських клубів (ECA). Про це повідомляє прес-служба організації.

Свою кандидатуру до 32 членів правління висував генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін, проте щоб туди пробратися, українцеві не вистачило голосів.

Головою правління на черговий термін було переобрано президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Каденція нинішнього правління ECA діятиме протягом чотирьох років – до 2027 року. Перше засідання оновленої організації відбудеться з 27 по 28 вересня у польській Варшаві.

Зазначимо, що ECA є єдиною офіційно визнаною УЄФА та ФІФА незалежною організацією, яка представляє інтереси 330 клубів Європи.