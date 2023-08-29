Україна

Генеральний директор "гірників" претендує на серйозну посаду.

Сергій Палкін висунув свою кандидатуру на посаду члена правління European Club Association (ECA).

В програму генерального директора Шахтаря увійшло чотири пункти. Він вірить, що може допомогти сформувати майбутнє футболу у Європі.

1) Об'єднана відповідальність

"Він визнає, що основна місія ECA полягає в тому, аби бути колективним голосом для клубів, які є постійними учасниками європейських клубних змагань. У його посланні підкреслюється важливість ролі ECA у просуванні спільних інтересів і потреб цих клубів".

2) Спортивна стратегія

"Зосередженість на комплексній спортивній стратегії відображає його розуміння викликів і можливостей, що постають перед європейським футболом. Він підкреслює значущість дискусій між членами ECA для вирішення стратегічних завдань".

3) Справжня солідарність

"Вагомою складовою програми є зміна солідарності у футбольній спільноті. Він пропонує змінити механізми солідарності на користь клубів і ліг, які діють за принципово неефективними економічними моделями.

4) Аналітичні дані

"Прагматичний підхід включає просування науково обґрунтованої методології ухвалення рішень. Він бачить майбутнє, де аналітичні дані будуть доступні всім членам ECA, сприяючи прозорості та розумінню складних процесів у футбольній індустрії".