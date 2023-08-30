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Генеральний директор Шахтаря прокоментував своє висування на високу посаду в європейському футболі.

У столиці Німеччини, місті Берлін, наступного тижня відбудеться генеральна асамблея Асоціації європейських клубів (ECA) — колективний орган, функція якого полягає в тому, щоб представляти інтереси клубів по всій Європі.

Насамперед тих, які регулярно чи час від часу змагаються в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій УЄФА. Метою організації є лобіювання змін у керівних органах гри та змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА.

Чергові збори будуть присвячені підготовці до виборів представників від клубів-учасників до Ради ECA, учасником яких має стати генеральний директор чемпіона України донецького Шахтаря Сергій Палкін.

Напередодні урочистої події функціонер українського клубу мав можливість поспілкуватись із представниками The Athletic та відповісти на питання щодо стану футболу в нашій країні під час війни, щодо викликів, які несуть величезні гроші з Саудівської Аравії, щодо поведінки президента Королівської Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та багатьох інших нагальних питань.

"Оскільки повномасштабна війна в Україні почалася півтора роки тому, то саме вона показала місця, де в організації світового футболу є найслабкіші ланцюги. Зокрема в тому, як ми реагуємо на нестандартну форс-мажорну ситуацію, і тому нам потрібно багато чого змінити.

Тож я прийняв рішення піти в ECA, тому що вже зроблено багато хороших речей, але в нас є куди вдосконалюватись.

Чесно кажучи, для українського футболу повномасштабне вторгнення стало катастрофою. Уболівальникам заборонено відвідувати стадіони, тому ігри проводяться за закритими дверима. Ми маємо майже нульовий дохід на внутрішньому ринку в Україні з точки зору спонсорства, доходу від матчів, продажу квитків і прав на телебачення.

Єдиний варіант, який у нас є, це продавати наших, українських, гравців за кордон. Тоді як ФІФА просто вкрала нашу можливість продавати іноземних гравців. Усе, на цьому на трансферному ринку для нас усе майже зупинилось.

Окрім цього три-чотири українських клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати якісь бонуси від змагань у єврокубках. І з цих бонусів вони можуть жити, а точніше — більш-менш виживати. Але якщо говорити про інші 12 клубів української Прем'єр-ліги, то ситуація катастрофічна. Ми залишились на самоті з цією проблемою.

Це — чи не найбільше питання сьогодення. У випадку, коли мене оберуть на цю посаду, я намагатимусь піднімати подібні питання на широкий загал. Одна з безумовних політик моєї програми — це солідарність, тому що за останні роки відбулися речі, які потребують солідарності.

По-перше, у нас була пандемія. Потім — війна в Україні. Після цього маємо землетрус у Туреччині.

Треба створити фонд солідарності, який буде використовуватися для допомоги в таких ситуаціях. Цей фонд може бути використаний у форс-мажорних ситуаціях для підтримки людей, які справді цього потребують.

Багато українських клубів мають проблеми з фінансуванням, я контактую з їхнім керівництвом та власниками. Я вже відчуваю, що деякі з них незабаром збанкрутують. Деякі з них навіть кажуть, що не знають, як дожити до кінця сезону.

Для українського уряду, зрозуміло, є інші пріоритети, і вони знають, кого підтримувати в цій ситуації. Футбол зараз на останньому місці серед пріоритетів.

Я відчуваю, що ця Асоціація має силу змінити багато речей і зробити футбол набагато кращим. Ця асоціація була створена для сприяння повазі, підтримці та співпраці з усіма зацікавленими сторонами футболу. Одне, чого я хотів би побачити, це те, щоб ECA відкрила свої двері для більшої кількості клубів, тому що всі потребують підтримки та досвіду.

ECA намагається розвивати ідеї, наприклад, щодо розвитку академій та жіночого футболу. Але це не потрібно обмежувати елітною групою клубів. Ми повинні відкрити двері, щоб усі клуби мали доступ до такого роду знань, аналітичних даних та інформації. Нам не потрібно бути елітним клубом лише для тих клубів, які беруть участь у європейських змаганнях.

Менші клуби також мають право вдосконалюватись і мати доступ до будь-якої інформації та бази даних, які ми можемо мати, а також надавати свою точку зору та знання для розроблення рішень, які потім упроваджуються в світі футболу.

Навіть у ситуації з Суперлігою, у ECA, як я відчуваю, великі клуби мають більше влади та впливу. Нам не потрібно й далі працювати таким чином. Нам потрібно почути більше голосів середнім та малим клубам.

Узяти, наприклад, розподіл грошей, які ми отримали в Лізі чемпіонів минулого сезону. Шахтар набрав більше очок, аніж Ювентус (шість проти трьох), але італійці отримали більше грошей. Якщо ми беремо участь в одному змаганні і наш клуб отримує більше балів, як ми можемо отримати менше грошей?

Так, ви праві в тому, що такі великі клуби, як Ювентус, у перспективі приносять змаганням більше доходу. Вони можуть оперувати цими цифрами. Але, працюючи постійно за такою схемою, сильніші клуби стають ще сильнішими, а слабкі — більш слабкими.

Із певної точки зору те, про що вони говорять, є правильним. Але нам потрібно проаналізувати цю ситуацію, подивитися на перспективу розвитку футболу й ухвалити якесь рішення. Коли ми беремо участь в одному змаганні (як клуби), ми повинні мати певну форму рівних прав. Я навіть не кажу про повну рівність, а просто про більш збалансований розподіл призових.

Так, можливо, вони намагаються знайти якийсь компроміс, щоб урегулювати цю ситуацію. Але ми пробували всі ці компроміси раніше, і врешті-решт вони все одно пішли й спробували створити свою, окрему від інших, Суперлігу. Їм було байдуже все, що ми для них зробили. Їм було байдуже, що ECA зробила для них. Вони просто встали і сказали: "Добре, велике вам спасибі, але ми зробимо те, що хочемо".

Щодо грошей із Саудівської Аравії та їхнього впливу на європейський ринок, то перш за все, нам потрібно зрозуміти власну стратегію розвитку європейських ліг.

Якщо взяти українську лігу, то я завжди запитую представників інших клубів: "Яку стратегію ми маємо розвивати, аби отримувати більше прибутку?". І я так само хочу, щоб представники ECA допомагали нам скласти та розвивати цю стратегію.

Це має бути однаковий процес для всіх ліг. Так само, як це роблять в Іспанії та Англії . Вони мають стратегію, як залучити більше прибутків, більше вболівальників і як просувати футбол.

Зараз, якщо ми візьмемо лігу Саудівської Аравії або MLS, і подивимось, як і в що саме вони інвестують, як вони привозять до себе зірок, ми повинні проаналізувати, чи принесе це позитивний ефект європейським клубам і лігам чи ні.

Чи можна буде з часом запрошувати клуби з цієї країни, наприклад, до Ліги чемпіонів, якщо в них буде багато гравців із Європи? Чесно кажучи, я не хочу підтримувати таку ідею, тому що я дотримуюсь доволі традиційних поглядів у цьому питанні.

Звичайно, гроші та дохід дуже важливі, але історія може бути важливішою. Топ-клуби хотіли створити цю Суперлігу, щоб отримувати більше грошей. Така ж сама причина й супроводжує питання залучення клубів Саудівської Аравії чи MLS до Ліги чемпіонів.

Але є й інша ідея — грати певну кількість єврокубкових матчів за межами Європи для поширення впливу нашого футболу. Зараз вона виглядає досить цікавою, і сьогодні я б її однозначно підтримав, тому що вона спрямована на просування європейського футболу.

Тому так, ми повинні розглянути такі варіанти, щоб перенести наш європейський футбол, наприклад, у США чи на інші континенти. Буде досить цікаво. Чому б і ні?

Однак перш за все, ми повинні проаналізувати все, аніж про щось. Ми повинні бути відкритими, але особисто я б підтримав цю ідею популяризації футболу для вболівальників за межами Європи та імплементував би ці кроки для розвитку європейського футболу.

У сучасному футболі загалом існує багато викликів та несподіваних ситуацій. Одна з таких — дії президента Королівської Федерації футболу Іспанії та віце-президента УЄФА Луїса Рубіалеса по відношенню до гравчині збірної його країни Дженні Ермосо. По-перше, те, я вважаю ці дії абсолютно неадекватними і неприпустимими.

Наскільки я розумію, ФІФА тимчасово відсторонила його від усієї пов'язаної з футболом діяльності. Я вірю, що вони зараз проводять розслідування, і вірю, що вони приймуть правильне рішення, і ми їх у цьому підтримаємо.

Те, що зробив Рубіалес, неприпустимо. Увесь світ спостерігає за цим турніром, і він там робить такі речі. Це абсолютно катастрофічна помилка. Вірю, що УЄФА і ФІФА приймуть правильні рішення з цього приводу.

Але повернемось до футболу, зокрема — наболілого питання інвестицій. По-перше, я підтримую те, що якщо є багаті люди або фонди, які хочуть інвестувати у футбол. Це добре саме для розвитку футболу.

Це дуже позитивно, тому що якщо власник якогось європейського клубу купує гравця за 200 мільйонів доларів у Бенфіки, наприклад, тоді ці гроші йдуть на розвиток футболу в Бенфіці та в їх рідному місті Лісабоні.

У сучасному футболі в різних клубах існують різні моделі інвестування. Ми могли б говорити про клуби, які певним чином пов’язані з державами або приватними інвестиціями. Я міг би послатися і на Шахтар, власник якого Рінат Ахметов — дуже багатий бізнесмен і найбагатша людина в Україні, який надає клубу належне фінансування.

Такі люди можуть інвестувати гроші у свою академію та свій клуб. Звичайно, нам потрібно звернути увагу на FFP і переконатися, що клуби відповідають цим критеріям, але, можливо, нам потрібно знову сісти і проаналізувати, яким саме критеріям їм потрібно відповідати.

Але якщо ліга Саудівської Аравії купує гравців на 50 мільйонів євро, або 100 мільйонів євро, або 200 мільйонів євро, то це все просто гроші, які надходять у європейський футбол, тому що вони в основному купують гравців з європейських клубів.

Саме тому для мене, якщо Саудівська Аравія захоче купити цих гравців, не стане приводом для хвилювання, тому що, я вам це можу гарантувати на 100%, нові зірки з’являться дуже швидко в Європі, і гроші можна буде інвестувати в академії та інфраструктуру, щоб створювати кращі стадіони та споруди, виводячи наш футбол на інший рівень.

Якщо ви подивитеся на європейські ліги, то є такі, де один клуб виграє, можливо, 70 відсотків внутрішніх чемпіонатів. Але в нашій лізі 15-20 років тому ситуація була іншою, і тоді ми, Шахтар, стали сильнішими і почали вигравати. Ми дуже багато працювали над цим і, безперечно, також отримували великі інвестиції. Але цього сезону, наприклад, ніхто не знає, хто стане чемпіоном України. У нас є мінімум п'ять кандидатів.

Водночас мені не подобається ситуація, коли гравці починають грати все більше і більше. Ти знаєш чому? Тому що я бачу причину збільшення кількості ігор й їхньої тривалості ігор у тому, щоб заробляти більше грошей.

Це не питання розвитку футболу чи популяризації футболу, це питання отримання додаткових грошей. Ви пам'ятаєте, що ФІФА хотіла проводити чемпіонат світу кожні два роки? Та сама історія.

Я не хочу, аби збільшували кількість ігор лише тому, що хтось хоче отримати більше грошей. Якщо це пов’язано з розвитком футболу, чи популяризацією футболу, то це зовсім інша історія.

Я також думаю, що з часом модель глядацького споживання повністю зміниться, тому що зрештою європейські клуби чи УЄФА дійдуть до ситуації, коли ми матимемо прототип, де, якщо ви хочете побачити гру Ліги чемпіонів, ви можете купити його безпосередньо в УЄФА.

Я думаю, що це буде те ж саме з телевізійними правами в нашій національній лізі в майбутньому, де ліга створить платформу, як-от Netflix, і вболівальники зможуть зайти всередину платформи та вибрати, який матч вони хочуть дивитися. Нам не потрібні посередники. Незабаром ми побачимо активний розвиток таких платформ.

Я розумію, до чого можна хилити в такому випадку, тому що, чесно кажучи, зараз ми обговорюємо створення такого майданчика в Україні. Усі ті ж самі питання, як і в більшості країн Європи. Зокрема, як ми будемо розподіляти прибуток.

На українському ринку наш клуб може заробити більше грошей, аніж інші команди ліги, але для мене це не означає, що інші клуби повинні отримувати менше. Зараз ми обговорюємо формулу.

Ця формула має бути справедливою, і ми, безперечно, не хочемо отримати всі гроші лише за матчі за участі Шахтаря чи Динамо. Для нас дуже важливо розвивати малі та середні клуби, тому що якщо вони сильні, ми також будемо сильнішими, і ми зможемо конкурувати в таких змаганнях, як Ліга чемпіонів і Ліга Європи. Тому нам потрібно розробити формулу, яка дозволить їм розвиватися", — заявив український функціонер.

Нагадаємо, що до складу ECA належать такі великі клуби, як Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Баварія, Боруссія Д, РБ Лейпциг, Мілан, Рома, Інтер, Наполі, Лаціо, Бенфіка, Спортінг, Атлетіко, ПСЖ, Ліон, Марсель, Шахтар, Динамо Київ та Зоря, та інші.