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Після першого відрізку сезону Смоляков отримав виклик до молодіжної збірної України.

Лівий захисник Полісся Артем Смоляков прокоментував стартовий відрізок сезону в УПЛ, а також розповів про свій виклик до молодіжної збірної України на матчі проти Німеччини та Північної Ірландії.

"Як на мене, старт був доволі приємним для команди, яка вийшла з Першої ліги. Ми могли б, звісно, і більше очок заробити. Але це футбол, чемпіонат довгий і все ще може бути.

Пам’ятним, звичайно, є перший матч. Це перший офіційний матч у футболці Полісся. Було дуже приємно саме з такого матчу розпочати чемпіонат.

В Житомирі дуже класний стадіон, класний газон. Дуже круті вболівальники. І загалом дуже хороше місто. Приїжджаючи з Дніпра, я думав, що буде гірше. Але насправді дуже класне місто. Є куди сходити, є що зробити, є класні місця для відпочинку.

Коли я тільки приїхав до табору команди на збір в Австрію, то, чесно кажучи, я особисто ні з ким не був знайомий. В процесі знайомства відбуваються лінки між партнерами. І, думаю, що ще пара-трійка матчів і все буде добре.

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Першим моїм товаришем став Еміль Мустафаєв. Ми з ним разом летіли на збори. Далі я почав знайомитись із усіма. Усі хлопці — дуже класні, дуже допомагають стати більш розкутим в побуті. Щиро поспілкувався з Борею Крушинським, з Артемом Козаком. Потихеньку налагоджуємо контакт.

Виклик в молодіжну збірну України U-21? Все було дуже просто. Я прийшов до своєї кімнати, мені у WhatsApp написав менеджер збірної, що мене викликали до табору. Ось так просто і відбувся виклик. Це дуже цікаво, бо насправді це мій перший виклик у збірну. Але там грають такі ж хлопці, як і ми. Тому потрібно виходити і доводити все на полі. Думаю, ми все можемо.

У нас зібрався дуже сильний колектив, всі хлопці грають в УПЛ. Є і ті, кого можна виділити: того ж Бражка, Волошина. Це — дуже кваліфіковані футболісти.

Здивувати може Волошин, він — дуже швидкий футболіст, можна навіть провести аналогію з Бені Макуана. Вони, як на мене, десь поруч. Бражко дуже добре бачить центр поля, тому я думаю, що буде дуже приємно грати з такими партнерами.

У вболівальників дійсно доволі великі очікування після минулого складу збірної, але нам потрібно думати не про це. Нам потрібно виходити на поле і грати у футбол", - наводить слова Смолякова прес-служба клубу.

Після шести турів Полісся набрало 12 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

Нинішнього сезону Смоляков провів сім поєдинків — шість в УПЛ та один у Кубку України, але поки що без результативних дій.