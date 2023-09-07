U-21

Вже завтра молодіжка проведе спаринг проти Німеччини.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував старт підготовки національної команди до майбутніх матчів у кваліфікації Євро-2025, а також поділився думками про спаринг проти Німеччини, який відбудеться завтра, 8 вересня.

"У понеділок команда перетинала кордони, була важка логістика. Гравці приїхали пізніше, ніж ми планували, тому почали тренування у вівторок.

Зазначу, що футболісти приїхали з позитивним настроєм, жагою до роботи. Вони розуміють, що були викликані до лав молодіжної збірної.

Що стосується підготовки, то ми відштовхнулися від базових ідей, а потім, крок за кроком, через нашу ігрову модель, перейшли до більш специфічних аспектів. Крім того, провели теоретичні заняття щодо групових та індивідуальних моментів. Ідея полягає в тому, щоб створити звʼязок між тим, що ми хочемо від гравців, та нашою ігровою моделлю.

Ці 10 днів зборів є єдиним процесом. Ми не хочемо вирізати щось із нього тільки тому, що в нас товариська гра, але, звісно, хочемо зіграти якомога краще. Хочемо побачити гравців, дати їм ігровий час, подивитися, як вони розуміють нашу ігрову ідею. Сподіваємося, що проведемо хороший матч проти Німеччини. Під час нашого процесу також підготуємося і до Північної Ірландії.

Молодіжні збірні Німеччини та Північної Ірландії? Німеччина — дуже хороша команда з багатьма індивідуальностями. Присутня висока інтенсивність у пресингу. В атаці вони грають більше позиційно, намагаючись тримати мʼяч. Багато атлетичних гравців, які також дуже добре оснащені технічно. Очікуємо на гідного суперника.

Молодіжна збірна Північної Ірландії змінила головного тренера, тож у нас небагато інформації про них. Після їхнього стартового поєдинку проти Люксембургу, сподіваюся, зможемо отримати більше інформації. Загалом ця команда відрізняється від молодіжної збірної Німеччини, гравці більш сильні фізично, тож нам треба адаптуватися до цього.

Україна поставила перед собою різні мети. Одна мета — кваліфікуватися на Євро-2025. Інша мета, розвиток гравців, дуже й дуже важлива.

Не можу сказати, хто в нашій групі фаворит. У своєму житті я бачив багато команд, про які можна було сказати, що вони недостатньо якісні, але тут покоління змінюються кожен рік. Одного року у вас можу бути дуже хороше покоління, іншого року воно може бути гіршим або навіть ще кращим. Будемо рухатися крок за кроком. Хочемо поліпшуватися протягом кожного тренувального збору та грати все краще і краще в кожному матчі", - наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у кваліфікації Євро-2025 Україна зіграє проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Перша гра буде проти Північної Ірландії, яку заплановано на 12 вересня.

Найближчий матч підопічні Унаї Мельгоси проведуть завтра – це буде спаринг проти Німеччини, який пройде у Словаччині та розпочнеться о 19:30 за київським часом.