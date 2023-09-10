Україна

Забитий м'яч у ворота збірної Англії мав історичну цінність для збірної України.

Напередодні гравець лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко відзначився забитим м'ячем у матчі проти збірної Англії (1:1). Цей гол став ювілейним для "синьо-жовтих", повідомили на офіційному сайті УПЛ.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Відкривши рахунок у матчі з англійцями, Зінченко став автором 250-го голу збірної України в офіційних турнірах. У рамках чемпіонатів Європи українська команда забила 103 м'ячі, на чемпіонатах світу було забито 127 голів, а у Лізі націй – 20.

1-й гол збірної України в офіційному турнірі забив Сергій Коновалов, 50-м відзначився Андрій Воробей, 100-й м'яч на рахунку Олега Гусєва, 150-й гол забив Марко Девич, а позначку у 200 м'ячів збірна перетнула завдяки Євгену Коноплянці.

Зінченко також забив 60-й гол збірної України на своєму полі у рамках чемпіонатів Європи. 36 з них було забито у Києві, 19 у Львові, 2 у Харкові, а в Одесі, Трнаві та Вроцлаві – по одному.

Нагадаємо, раніше football.ua розібрав поєдинок збірних України та Англії, а також оцінив виступи гравців.