Україна

Керманич народного клубу розповів, як проходить підготовка до поновлення офіційних матчів.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко проаналізував товариську зустріч червоно-чорних із Поліссям (3:1).

"Ми свідомо планували зіграти у такому незвичному форматі: чотири тайми по тридцять хвилин. До гри ми працювали у режимі дворазових щоденних тренувань. Сьогодні команда вийшла на матч на фоні серйозного навантаження. Сьогоднішній матч — як підсумок усієї проробленої на мінізборі роботи.

Ця пауза у чемпіонаті повинна піти нам на користь. Покращити фізичну підготовку. Я задоволений і якістю гри і фізичними кондиціями. Ми добре і в перших двох таймах себе проявили, і в других. Забили три голи, побачили в дії нашу перспективну молодь.

Роман Ковалюк має хороші якості. Звісно, потрібно ще працювати над собою. Але потенціал є. Сподіваюся, зимою наші молоді гравці зможуть взяти участь повноцінно у зборах і навесні стати гравцями вже першої команди.

Перемога — це завжди хороший настрій. Хороші емоції. В хорошому настрої розпочнемо підготовку до гри з Кривбасом. Але треба також розуміти, що це товариська гра. Сьогодні нам багато вдалося. Але є моменти, які ще потрібно виправляти.

Вилучення Хондака? Ключова помилка сталася ще в попередньому епізоді, коли ми втратили м‘яч. Даниїлу я сказав, що за хвилину до кінця у випадку такої ситуації і рахунку на табло — його рішення було виправданим. Якби суперник забив — була б нервова кінцівка. Тому ми його підтримали", — цитує наставника офіційний сайт Вереса.

Після п'яти ігор Верес набрав чотири очки та посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч в УПЛ Верес проведе проти Кривбасу – гра пройде у неділю, 17 вересня.