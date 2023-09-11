Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 10 вересня 2023 року, 21:45.

У рамках шостого туру кваліфікаційного раунду до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 у групі G пройшов матч між збірними Литви та Сербії, який завершився перемогою команди Драгана Стойковича.

Гості цього разу вирішили не затягувати з визначенням переможця матчу та вже в першому таймі відправили до воріт суперників три м’ячі.

Усі вони опинились на рахунку Александара Мітровича, якому двічі при цьому асистував Філіп Младенович, а ще одного разу — Душан Тадич.

Під завісу першого тайму Сербія пропустила, але гол Гитіса Паулаускаса ні на що суттєво не впливав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Литва — Сербія в 6 турі відбору на ЄВРО-2024:

Литва — Сербія 1:3

Голи: Паулаускас, 45 — Митрович, 21, 32, 43.

Литва: Гертмонас — Ласіцкас, Лекятас, Гірдвайніс (Кажуколовас, 46), Бенета (Шірвіс, 71) — Вербіцкас (Новіковас, 46), Гінейтіс — Слівка, Голубіцкас (Ремейкіс, 46), Черних — Паулаускас (Янкаускас, 78).

Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Бабич — Живкович (Ш. Мітрович, 72), Гудель, Ілич, Младенович (Радоньїч, 84) — Тадич (Самарджич, 84), С. Мілінкович-Савич (Рачич, 88) — А. Мітрович (Влахович, 72).

Попередження: Черних, Паулаускас — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Ш. Мітрович.