Англія

Звіт ФІФА оприлюднив колосальні витрати клубів під час літнього трансферного вікна.

За даними ФІФА, під час цього літнього трансферного вікна клуби витратили рекордні 7,36 мільярда доларів (5,89 мільярда фунтів стерлінгів).

Ця цифра зросла на 47,2% порівняно з відповідним періодом минулого року та на 26,8% порівняно з попереднім рекордом, встановленим у 2019 році.

Перехід Мойсеса Кайседо з Брайтона в Челсі за 115 мільйонів фунтів стерлінгів став найбільшим переходом літнього вікна. Другий — трансфер Деклана Райса з Вест Гема Юнайтед в Арсенал за 105 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джуд Беллінгем підписав контракт з Реалом, а Боруссія Дортмунд отримала за нього 103 мільйони євро (88,3 мільйона фунтів стерлінгів). Гаррі Кейн перейшов у мюнхенську Баварію з Тоттенхема на суму понад 100 мільйонів євро (86,4 мільйона фунтів стерлінгів, 110 мільйонів доларів).

В Англії витратились найбільше — $1,98 млрд, (£1,5 млрд), тоді як Саудівська Аравія була другою в списку, витративши загалом $875,4 млн (£701 млн), випередивши Францію ($859,7 млн, £688,7 млн), Німеччину ($762,4 млн, £610,8 млн), Італію ($711,0 млн, £569,6 млн) та Іспанію ($405,6 млн, £324 млн).

Еміліо Гарсіа Сільверо, головний спеціаліст ФІФА з правових питань та відповідності, сказав: "Англія очолила список у середині 2023 року за витратами на трансферні комісії, кількістю вхідних трансферів (449) і кількістю вихідних трансферів (514). Німеччина була першою за обсягом надходжень від трансферних зборів (1,11 мільярда доларів, 881,3 мільйона фунтів стерлінгів) – це вперше в історії, коли клуби однієї асоціації отримали понад 1 мільярда доларів (801,1 мільйона фунтів стерлінгів).

Стосовно жіночого футболу Гарсіа Сільверо підкреслив, що "кількість трансферів під час реєстраційного періоду в середині року також зросла шостий рік поспіль, з 829 трансферами, 66 з яких були з комісіями".

У жіночому футболі по всій Європі було 634 вхідних і 565 вихідних трансферів, а гроші, витрачені на трансферні комісії, зросли більш ніж удвічі порівняно з періодом середини 2022 року, досягнувши рекорду в 3 мільйони доларів (2,4 мільйона фунтів).

Гонорари агентів також досягли рекордного рівня і збільшилися на 36% порівняно з попереднім роком. Було виплачено 696 мільйонів доларів (557 мільйонів фунтів стерлінгів), в результаті чого загальна сума за 2023 рік на сьогодні склала 853 мільйони доларів (683,6 мільйона фунтів стерлінгів).

Наступне трансферне вікно для більшості клубів по всьому світу розпочнеться в січні 2024 року, воно буде відкрите з 1-го числа і закриється 1 лютого.