Звіт ФІФА оприлюднив колосальні витрати клубів під час літнього трансферного вікна.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
11 вересня 2023, 08:41
За даними ФІФА, під час цього літнього трансферного вікна клуби витратили рекордні 7,36 мільярда доларів (5,89 мільярда фунтів стерлінгів).
Ця цифра зросла на 47,2% порівняно з відповідним періодом минулого року та на 26,8% порівняно з попереднім рекордом, встановленим у 2019 році.
Перехід Мойсеса Кайседо з Брайтона в Челсі за 115 мільйонів фунтів стерлінгів став найбільшим переходом літнього вікна. Другий — трансфер Деклана Райса з Вест Гема Юнайтед в Арсенал за 105 мільйонів фунтів стерлінгів.
Джуд Беллінгем підписав контракт з Реалом, а Боруссія Дортмунд отримала за нього 103 мільйони євро (88,3 мільйона фунтів стерлінгів). Гаррі Кейн перейшов у мюнхенську Баварію з Тоттенхема на суму понад 100 мільйонів євро (86,4 мільйона фунтів стерлінгів, 110 мільйонів доларів).
В Англії витратились найбільше — $1,98 млрд, (£1,5 млрд), тоді як Саудівська Аравія була другою в списку, витративши загалом $875,4 млн (£701 млн), випередивши Францію ($859,7 млн, £688,7 млн), Німеччину ($762,4 млн, £610,8 млн), Італію ($711,0 млн, £569,6 млн) та Іспанію ($405,6 млн, £324 млн).
Еміліо Гарсіа Сільверо, головний спеціаліст ФІФА з правових питань та відповідності, сказав: "Англія очолила список у середині 2023 року за витратами на трансферні комісії, кількістю вхідних трансферів (449) і кількістю вихідних трансферів (514). Німеччина була першою за обсягом надходжень від трансферних зборів (1,11 мільярда доларів, 881,3 мільйона фунтів стерлінгів) – це вперше в історії, коли клуби однієї асоціації отримали понад 1 мільярда доларів (801,1 мільйона фунтів стерлінгів).
Стосовно жіночого футболу Гарсіа Сільверо підкреслив, що "кількість трансферів під час реєстраційного періоду в середині року також зросла шостий рік поспіль, з 829 трансферами, 66 з яких були з комісіями".
У жіночому футболі по всій Європі було 634 вхідних і 565 вихідних трансферів, а гроші, витрачені на трансферні комісії, зросли більш ніж удвічі порівняно з періодом середини 2022 року, досягнувши рекорду в 3 мільйони доларів (2,4 мільйона фунтів).
Гонорари агентів також досягли рекордного рівня і збільшилися на 36% порівняно з попереднім роком. Було виплачено 696 мільйонів доларів (557 мільйонів фунтів стерлінгів), в результаті чого загальна сума за 2023 рік на сьогодні склала 853 мільйони доларів (683,6 мільйона фунтів стерлінгів).
Наступне трансферне вікно для більшості клубів по всьому світу розпочнеться в січні 2024 року, воно буде відкрите з 1-го числа і закриється 1 лютого.