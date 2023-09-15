Україна

Борячук відреагував на повернення в Металіст 1925.

Нападник Металіста 1925 Андрій Борячук розповів про повернення до харківської команди, куди рухається команда та принциповістю матчу проти Зорі.

"Дуже радий знову з'явитися у цій команді. Усіх знаю, привітання було теплим. Комфортно. Я сам радий, бо маю довгостроковий контракт на три роки. Радий повернутися і бути тут.

По-перше, додалося більше футболістів, нові гравці є в команді. З деякими хлопцями довелося познайомитися, поспілкуватися. Напевне, що рівень трошки змінився, команда виходить на інший рівень, цей рівень стає вищим. Хлопці набувають досвіду, так точно тренерський штаб, медичний штаб, всі оновлюються, розширюються. Бачу, що є рух", - цитує гравця офіційний сайт клубу.

У першій половині минулого сезону нападник грав за харків'ян на правах оренди. Тоді він провів за харків'ян 8 матчів, відзначившись 3 голами.