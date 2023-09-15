Україна

Голкіпер криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу сьомого туру УПЛ проти рівненського Вереса.

"Готуємось до наступного матчу на позитиві, у звичайному одноразовому режимі.

Верес — хороший міцний суперник з бійцівськими якостями, тому, розуміємо, що поєдинок буде не з легких. Налаштовуємось по-серйозному.

Спаринг проти ЛНЗ був дуже корисний та інформативний для нас. Тренери випробували нові звʼязки, усі хлопці отримали фізичне навантаження та практику. Хороший контрольний матч", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Верес відбудеться у неділю, 17 вересня, о 17:00 за київським часом.