Голкіпер криворізької команди поділився своїми думками перед грою з Вересом.
Андрій Кліщук, ФК Кривбас
15 вересня 2023, 08:42
Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу сьомого туру УПЛ проти рівненського Вереса.
"Готуємось до наступного матчу на позитиві, у звичайному одноразовому режимі.
Верес — хороший міцний суперник з бійцівськими якостями, тому, розуміємо, що поєдинок буде не з легких. Налаштовуємось по-серйозному.
Спаринг проти ЛНЗ був дуже корисний та інформативний для нас. Тренери випробували нові звʼязки, усі хлопці отримали фізичне навантаження та практику. Хороший контрольний матч", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Кривбас — Верес відбудеться у неділю, 17 вересня, о 17:00 за київським часом.