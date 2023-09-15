Іспанія

Нова угода може бути розрахована до літа 2028 року.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг незабаром може підписати новий контракт із "блаугранас". Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу веде переговори з 26-річним голландцем щодо продовження контракту до літа 2028 року.

Зазначається, що Барселона просить футболіста піти на часткове зниження зарплати, але обіцяє йому, що вона збільшуватиметься з кожним наступним сезоном.

Цього сезону де Йонг, контракт якого розрахований до літа 2026 року, провів чотири матчі, в яких забив один гол.