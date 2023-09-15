Нова угода може бути розрахована до літа 2028 року.
Френкі де Йонг, Getty Images
15 вересня 2023, 09:22
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг незабаром може підписати новий контракт із "блаугранас". Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу веде переговори з 26-річним голландцем щодо продовження контракту до літа 2028 року.
Зазначається, що Барселона просить футболіста піти на часткове зниження зарплати, але обіцяє йому, що вона збільшуватиметься з кожним наступним сезоном.
Цього сезону де Йонг, контракт якого розрахований до літа 2026 року, провів чотири матчі, в яких забив один гол.