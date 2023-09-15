Притула: До гри з ЛНЗ підійдемо у піднесеному настрої та у хорошій фізичній формі

Україна

Хавбек львіської команди поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ.

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

"Зараз ми працювали у більш інтенсивному режимі, ніж зазвичай, адже була пауза на матчі збірних. Потрібно було цей час присвятити підготовці та заповнити його тренуваннями. Гадаю, до гри з ЛНЗ підійдемо у піднесеному настрої та у хорошій фізичній формі. Наш майбутній суперник дуже добре обороняється і доволі якісно контратакує.

Приємно, коли одноклубників викликають у збірні. Дивився ігри молодіжної збірної України і добре, що вони продемонстрували такий результат. Одразу ж після матчу проти Північної Ірландії написав Віталію Роману, привітав його із забитим м’ячем.

Ми ж під час перерви зіграли спаринг. Під час гри хотіли відтворити на полі те, що ми тренували протягом тижня. Це був хороший спаринг і ми впоралися зі всіма поставленими завданнями. Те, що Рух перебуває у зоні єврокубків, надає команді впевненості. У нас молода команда, яка впоралася із дуже непростою ситуацією у минулому сезоні, а зараз ми вже на верхівці турнірної таблиці. У кожному матчі ми повинні доводити, що заслуговуємо там знаходитись", - наводить слова Притули прес-служба клубу.