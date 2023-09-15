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  • Україна

    15 вересня 2023, 09:42

    Притула: До гри з ЛНЗ підійдемо у піднесеному настрої та у хорошій фізичній формі

    Хавбек львіської команди поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ.

    Остап Притула, ФК Рух
    Остап Притула, ФК Рух 15 вересня 2023, 09:42

    Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

    "Зараз ми працювали у більш інтенсивному режимі, ніж зазвичай, адже була пауза на матчі збірних. Потрібно було цей час присвятити підготовці та заповнити його тренуваннями. Гадаю, до гри з ЛНЗ підійдемо у піднесеному настрої та у хорошій фізичній формі. Наш майбутній суперник дуже добре обороняється і доволі якісно контратакує.

    Приємно, коли одноклубників викликають у збірні. Дивився ігри молодіжної збірної України і добре, що вони продемонстрували такий результат. Одразу ж після матчу проти Північної Ірландії написав Віталію Роману, привітав його із забитим м’ячем.

    Ми ж під час перерви зіграли спаринг. Під час гри хотіли відтворити на полі те, що ми тренували протягом тижня. Це був хороший спаринг і ми впоралися зі всіма поставленими завданнями. Те, що Рух перебуває у зоні єврокубків, надає команді впевненості. У нас молода команда, яка впоралася із дуже непростою ситуацією у минулому сезоні, а зараз ми вже на верхівці турнірної таблиці. У кожному матчі ми повинні доводити, що заслуговуємо там знаходитись", - наводить слова Притули прес-служба клубу.

    Нагадаємо, матч ЛНЗ – Рух відбудеться у неділю, 17 вересня, о 13:00 за київським часом.

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    Остап Притула

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    ЛНЗ Рух

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    ФК Рух Львів

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