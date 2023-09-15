Україна

Керманич Зорі висловився про поразку від Металіст 1925 у матчі УПЛ.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 здобув перемогу над луганською Зорею.

Новоспечений головний тренер "мужиків" Валерій Кривенцов поділився враженнями від результату цього протистояння, який став незадовільним для його нової команди.

"Дуже короткий період працюю з командою. Потрібен час, щоб донести їм деякі ігрові принципи. Пропустили необовʼязковий перший гол. Потім зрівняли рахунок. Після був пенальті… Треба дивитися повтор. Ми створили ще два гарних моменти для того, щоб відігратися. Антюх влучив в штангу, а після удару Венделла мʼяч пролетів повз ворота. У футболістів нашої команди побачив велике бажання грати в футбол. Вони прислуховуються до мене. Все вбирають, але потрібен час".



"Чи зможе Зоря гідно представити Україну на євроарені? Ми будемо робити все від нас залежне, щоб вдало виступити у Лізі конференцій. Команда змінилася, в порівнянні з минулим сезоном. Зараз є шанс у футболістів заявити про себе та проявити себе. Я буду давати шанс усім. Ми знайомимось один з одним. Бачу у хлопців велике бажання", — цитує слова Валерія Кривенцова пресслужба Зорі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Металіст 1925 — Зоря ви можете на Football.ua.