Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та житомирське Полісся.
Самсон Ієде, Getty Images
16 вересня 2023, 14:12
Одеський Чорноморець та житомирське Полісся розпочнуть програму суботи в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець.
Роман Григорчук, після поразки від рівненського Вереса (1:3), залучив до стартового складу Бойчука ліворуч до атаки, тоді як Ієде зіграє на вістрі, а Брагару перейде до лівого флангу захисту.
Юрій Калітвінцев, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:0), використав із перших хвилин Янакова ліворуч в лінії атакувальних півзахисників.
Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук.
Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Авагімян, Дада.
Запасні: Кудрик, Макуана, Шастал, Кушніренко, Огіря, Мустафаєв, Шаповал, Гітченко, Козак, Морозко, Грицук, Поспєлов.
Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Танковський — Назаренко, Аріелсон, Янаков — Будківський.
Гра Чорноморець — Полісся почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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