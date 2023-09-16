Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та житомирське Полісся.

Одеський Чорноморець та житомирське Полісся розпочнуть програму суботи в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Чорноморець.

Роман Григорчук, після поразки від рівненського Вереса (1:3), залучив до стартового складу Бойчука ліворуч до атаки, тоді як Ієде зіграє на вістрі, а Брагару перейде до лівого флангу захисту.

Юрій Калітвінцев, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:0), використав із перших хвилин Янакова ліворуч в лінії атакувальних півзахисників.

Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Штогрін, Ієде, Бойчук.

Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Вакула, Авагімян, Дада.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Танковський — Назаренко, Аріелсон, Янаков — Будківський.