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Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Оболонню.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на Арені Львів не без проблем здолав київську Оболонь.

Шахтар — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення протистояння півзахисник "гірників" Єгор Назарина, на рахунку якого переможний м’яч у цій грі, підбив підсумки протистояння для своєї команди.

"Матч був дуже важкий. Грали після перерви на поєдинки національних збірних, тому, як і завжди, важко. Але головне, що ми сьогодні виграли і здобули три очки. Це дуже круто!

Гадаю, у першу чергу нам бракувало реалізації, тому що моменти були, і ми могли забивати набагато більше. Але так вийшло, що забили тільки один.

Перед матчем у мене була особиста розмова з Патріком ван Леувеном. Він сказав, що коли я вийду на заміну, то маю бити по воротах. А якщо серйозно, то поговорили загалом про національну збірну, тренер дав мені установку на гру. Нічого більше.

Чи готові ми до Ліги чемпіонів? Побачимо вже за три дні. Але я впевнений, що команда готова. Завжди важко грати після національного чемпіонату в Лізі чемпіонів, але будемо намагатись здобути позитивний результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме у львівського Руху.