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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Вересом.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі здолав рівненський Верес.

Кривбас — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник команди Юрія Вернидуба Хроє Іліч, на рахунку якого переможний гол господарів, після завершення зустрічі прокоментував виступ свого колективу.

"Сьогодні було багато емоцій: важлива гра, важлива перемога. Щасливі, що здобули три очки, тому що грали на домашній арені. Також дуже радий, що забив свій перший гол за Кривбас.

Ми забили швидкий гол, який допоміг нам психологічно, але Верес провів кілька контратак, і однією з них вони скористались — ми пропустили. У цілому ж, із першої до останньої хвилини ми контролювали гру. Кривбас виглядав краще та переміг цілком заслужено.

Ця перемога також важлива у тому плані, що надалі на нас очікує нелегкий графік: три матчі за вісім днів, у тому числі починається Кубок України. Цей успіх дозволить нам і психологічно, і фізично підійти до цих поєдинків у кращому стані.

Для мене це важливий гол, адже він був дебютним за Кривбас. Сподіваюсь, це не останній мій гол за "червоно-білих", особливо у цьому сезоні.

Цей гол дозволяє команді піднятись у турнірній таблиці. Я безмежно радий, що можу допомогти колективу", — заявив хорватський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях проти полтавської Ворскли.