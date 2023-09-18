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Керманич Вересу прокоментував поразку від Кривбасу.

Рівненський Верес напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги поступився криворізькому Кривбасу.

Кривбас — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер гостей Сергій Лавриненко після завершення зустрічі прокоментував виступ свого колективу.

"Очікували такої агресивної гри від Кривбасу. Це дуже швидка й результативна команда. Вони забили три м’ячі у ворота Зорі, три у ворота Колосу, три Шахтарю. Але і ми готувалися до такої гри.

Знали, що Кривбас дуже добре грає флангами, активно використовує довгі передачі за спини захисникам. Ми непогано з цим впоралися і дуже непогано контратакували.

Вважаю, що гра була більше нічийною. Так, Кривбас більше володів м‘ячем, але за моментами і підходами до воріт ми не поступались супернику.

У останніх матчах ми демонструємо хорошу гру. Виграли в кубкому матчі, обіграли Чорноморець, добре виглядали з Поліссям. Сьогодні команді теж багато чого вдавалося. Але в футболі так буває, що не дотерпіли, пропустили прикрий гол. Було багато боротьби, емоцій, пристрасті. Але головне — це результат. Розберемо помилки і будемо рухатись далі.

Мені важко хлопцям дорікнути, що вони чогось не хотіли. Ми непогано зіграли проти дуже потужного суперника. Гідно виглядали і могли не програти.

Позитивних моментів у грі було багато. Було бажання, хороша мотивація, дальні удари, непогані атаки. У футболі так буває, помилився, і ця помилка виявилась фатальною", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях проти київської Оболоні.