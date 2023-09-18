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Румунський спеціаліст відповів на питання представників ЗМІ.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу висловився щодо результату матчу проти полтавської Ворскли, передає офіційний сайт столичного клубу.

Динамо — Ворскла 2:0 Відео голів та огляд матчу 18.09.2023

За словами румунського спеціаліста, матч проти полтавчан був дуже важким. Він зазначив, що після швидкого голу його підопічні мали багато можливостей забити ще, коли грали швидко та агресивно, але потім почали припускатися помилок.

"Намагалися грати швидко, але помилялися в технічних моментах, позиційно. Але при цьому можу сказати, що ми повністю контролювали гру. У другому таймі так само мали багато моментів, мали забивати не один раз. Для наших гравців це хороший досвід, вони мають проаналізувати власну гру та помилки. Добре, що не дозволили забити супернику, оскільки Ворскла грала доволі агресивно в надії зрівняти рахунок", — заявив Луческу.

Головний тренер киян також оцінив гру Бражка, який вперше провів повний матч через перехід Сидорчука до Вестерло.

"Він дуже хороший футболіст, і я вимагаю від нього дуже багато. Він може самотужки змінити ритм гри, але те ж саме можна сказати і про інших наших гравців", — сказав він.

Луческу відзначив, що відсутність Шапаренка, Тимчика та Вівчаренка є відчутною для команди, так як вони додають варіативності на полі. Румунський спеціаліст також прокоментував гру Волошина, який відзначився першим голом у грі. На 60-й хвилині його замінив Кабаєв. Луческу підтвердив, що заміна дійсно була пов'язана з його претензіями на адресу Волошина.

"У нього було сьогодні було багато помилок, особливо під час контратак. Саме тому я його замінив. У нього були чудові моменти, аби забивати ще, також він мав індивідуально обігрувати суперників. Але це не проблема, оскільки він молодий гравець, і зараз він вчиться на власних помилках. Перший тайм він провів досить добре, мав багато простору, разом із Буяльським організував хорошу комбінацію. Але, повторюся, він ще молодий і ще вчиться", — заявив головний тренер Динамо.