Україна

Півзахисник — про отримання капітанської пов'язки.

У рамках заключного поєдинку сьомого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо приймало полтавську Ворсклу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського та здобуло перемогу.

Віталій Буяльський прокоментував успіх своєї команди та зміну капітана.

"Я — новий капітан? Виборів як таких не було, мені просто у роздягальні вручили капітанську пов’язку. Ярмоленко сказав, що я маю бути капітаном, уся команда підтримала це. Тепер я – капітан на футбольному полі, а Андрій – у роздягальні. Тепер більше відповідальності від мене. Десь потрібно зіграти холоднокровніше, десь притримати м’яч, коли потрібно, десь підказати партнерам, інакше кажучи – тримати команду в тонусі.

Ювілейний 300 матч за Динамо? Не знав. Я якось вже казав в інтерв’ю, що не читаю футбольні новини в Інтернеті під час змагального сезону. Можу читати тільки у періоди відпустки, у міжсезоння. Я в принципі пам’ятаю всі матчі. Зараз хотілося б відмотати час назад. Я пам’ятаю ще тільки як приходив у київське Динамо, а тут мені вже 30 років, і треба думати, що буде після кар’єри футболіста. Ще років сім-вісім – і кар’єра підійде до завершення.

Головна ціль — чемпіонство? Звісно! Взагалі ми рухаємося від матчу до матчу і зараз будемо готуватися до наступного суперника – ЛНЗ. Поки про інше не думаємо. На кожну гру треба виходити як на останню, немовби це фінальна гра", — наводить слова Буяльського офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Ворсклою.