Україна

Президент Динамо дав інтерв'ю після матчу Динамо-Ворскла.

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від домашньої перемоги "біло-синіх" над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0 та відповів на актуальні запитання:

"В цілому, хлопці молодці. У нас була велика перерва, пов`язана із матчами збірних, тому можу сказати, що хлопці сьогодні молодці, але мають ще прогресувати. Є багато питань, тренер це бачить, і хлопці розуміють. Потрібно реалізовувати моменти, які були й на початку і наприкінці зустрічі".

- Команду залишив Сергій Сидорчук, наскільки вам було складно прийняти рішення, щоб його відпустити?

"Це було дуже важке рішення, я спілкувався із Мірчею Луческу, і з Андрієм Ярмоленком – Сергій заслуговує на те, щоб ми його відпустили, тому що цей хлопець дуже багато віддав Динамо. Питання в грошах не стояло. У нього четверо маленьких дітей. Бажаю, щоб у нього усе вийшло. У нього є можливість повернутися до Динамо, адже він вірний нашому клубу. Якщо він мені зателефонує з цього приводу, ми будемо розмовляти на цю тему".

- Андрія Ярмоленко через подібні бесіди вже залучаєте до адміністративної роботи?

"Він же лідер команди, і я хотів дізнатися його думку. Коли він приходив до Динамо, казав, що дуже хоче, щоб хлопці, на яких є попит, залишилися в Динамо, тому я йому і зателефонував. У Сидорчука було бажання піти та спробувати себе в іншому європейському чемпіонаті. Ще раз хочу підкреслити – він на це заслужив".

- Тепер команда постійно перебуватиме у Києві, і не буде проблем із логістикою, тож, у внутрішньому чемпіонаті перед «Динамо» стоїть завдання здобути лише перше місце?

"На початку війни ми грали благодійні матчі, і в минулому сезоні нам було дуже важко. Зіграли 18 матчів, розташування було незручне, постійні переїзди, автобуси, літаки. Але я розумію, що, якщо команда готуватиметься, як потрібно, ми боротимемося за перше місце. На сьогодні усі повернулися. На жаль, наш чемпіонат став слабкішим, і не в плані того, що всі команди стали більш чи менш одного рівня, а в тому сенсі, що немає яскравих іноземців.

Наприклад, сьогодні у нашому стартовому складі були усі українці. Команда росте, коли є сильніші футболісти, за якими має тягнутися молодь. А у нас майже всі гравці молоді, наприклад, той же Волошин, який є продуктом динамівської школи. Ці хлопці мають розуміти, що вони вже сьогодні можуть увірватися до основи Динамо і, як Сидорчук, десятиліттями грати у цій команді.

Війна, безумовно, закінчиться нашою перемогою, ми будемо відновлювати наш футбол, до нас приїздитимуть легіонери, я це все розумію. Але поки у нас такий складний період, хлопці мають забронювати за собою місце, щоб ми вже не дивилися на західний ринок".

- Те, що динамівська команда була заявлена на чемпіонат U19 у першій лізі ДЮФЛ – це шанс для вихованців дитячої школи отримувати ще більше ігрової практики?

"У нас дуже багато хлопців, які випускаються з Академії, але не всі можуть грати. Я вже казав і повторюся знову, сподіваюся, що з наступного сезону буде чемпіонат U21, тому що це необхідно. Хлопці мають десь отримувати ігрову практику. Це розуміє і головний тренер збірної України Сергій Ребров, і підтримує цю ідею. Взагалі ми маємо таким чином розвивати наш футбол, щоб хлопці могли грати".

Наприклад, сьогодні у нас два воротарі. Коли їм давати грати? У нас буде важка наступна гра на виїзді, потім матч на Кубок України. Вони мають бути в ігровому тонусі. Ми бачили, що окремі футболісти спочатку хвилювалися, тому що на такому рівні, коли кожне очко має значення, вони не можуть знайти свою гру. А коли вони матимуть ігрову практику, усе буде добре, і вони вриватимуться до основного складу. У будь-якому виді спорту, якщо ти не граєш, нема шансів вийти на новий рівень".-підсумував президент Динамо.