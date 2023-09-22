Україна

Команда налаштовується на складний матч.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко розповів про підготовку команди до матчу восьмого туру чемпіонату VBET ліги проти Оболоні.

"Фізично команда вже відновилася. А психологічно — було важко. Гра у Кривому Розі була нічийною. Прикро програвати, пропускаючи гол на останніх хвилинах. Всі футболісти були дуже розчаровані. Тому, цього тижня ми працювали в тому числі та над покращенням настрою в колективі. Кожна гра для нас дуже важлива. І настрій на кожну гру повинен бути бойовим.

У Києві в п'ятницю не зіграють Віталій Дахновський і Андрій Блізніченко. Зараз вони не тренуються з командою. Перший — продовжує відновлюватися після ушкодження ключиці. Андрію Блізніченку потрібне додаткове обстеження. Усі інші — працюють в загальній групі. Але у хлопців, які лише нещодавно відновилися після травм, зараз різний стан функціональної готовності. Це треба розуміти. Радує те, що всі працюють з командою.

Щодо нашого суперника, скажу, що Оболонь — хоч і новачок ліги, але це команда з досвідом. Багато футболістів київського клубу вже грали раніше на рівні УПЛ. Це команда з характером. Вони вже зіграли майже з усіма лідерами і по грі нікому не поступалися. Вони добре готові фізично. Також Оболонь використовує дуже незручну тактичну схему — із п'ятьма захисниками під час гри в обороні. Це виклик для кожного тренера. Ми поважаємо цього суперника і готуємося до хорошої бойової гри", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

Сьогодні рівненський Верес у матчі восьмого туру чемпіонату VBET-ліги в гостях зіграє проти новачка елітного дивізіону — столичної Оболоні. Початок матчу — о 17:00.