Україна

Рух готується до матчу з "гірниками".

Півзахисник Руху Таллес розповів, як команда налаштовується на гру проти лідера УПЛ – Шахтаря.

"Команда проаналізувала гру з ЛНЗ та зробила висновки. Зараз ми хочемо віддати всі сили в поєдинку з Шахтарем. Це дуже хороша команда, зі своїми традиціями, яка є одним із лідерів футболу в Україні. Ми з повагою ставимось до майбутнього суперника, але зробимо все для того, аби здобути позитивний результат.

Шахтар – дуже технічна команда із хорошою тактичною підготовкою. Кожному цікаво зіграти проти такого суперника, який якісно поводить себе з м’ячем і грає у привабливий футбол. Втім, як я вже казав, нас це лише сильніше мотивує і ми хочемо перемогти. Команда зараз детально вивчає сильні та слабкі сторони "гірників" і Рух спробує це втілити на полі. Нам не можна розслаблятись, як це, на жаль, сталось у попередній грі. Але ця поразка може піти нам на користь, адже тепер ми сконцентрувалися ще краще, аби підняти настрій собі та нашим вболівальникам", — цитує гравця офіційний сайт Руху.

Поєдинок Рух — Шахтар відбудеться на стадіоні "Львів Арена" 23 вересня. Початок — о 19:00.