Україна

140 матч Романа Григорчука на чолі клубів УПЛ його команда відзначила несподівано високою результативністю.

Доволі непередбачуваною залишається поточна кампанія української Прем’єр-ліги, оскільки навіть на момент початку восьмого туру національної першості певні команди встигли пережити як період піднесення, так і певний занепад. Останній, до речі, був у самому розпалі для Олександрії, яка за п’ять попередніх зустрічей спромоглась здобути лише два очки, що складало третину від того, чого команда Руслана Ротаня досягла за перші два тижні нового сезону.

Проте ввечері в п’ятницю звітного тижня на "поліграфів" очікував дуже непростий іспит — до них у гості завідав одеський Чорноморець, який із донецьким Шахтарем та криворізьким Кривбасом складав сенсаційну трійку лідерів національної першості перед черговими вихідними. Так, команда Романа Григорчука теж на своєму шляху була небездоганною, оскільки важлива перемога над житомирським Поліссям була здобута тільки на тлі прикрих поразок від Ворскли та Вереса. Але до "гірників" залишалось усього п’ять очок, тож одесити мали продовжувати боротьбу.

Після підсумкових 0:0 у першому матчі вечора п’ятниці здавалось, що де там шукати результативності в звітній дуелі, якщо команда Ротаня стабільно грає в посушливий футбол та майже не дає суперникам розрити свій потенціал, тоді як і сама мало що демонструє при цьому. Але Григорчук був готовий ламати цю тенденцію в своєму 140 матчі на чолі клубів УПЛ, а команда просто йому в цьому дуже сильно допомогла.

Чорноморець розпочинав від глибокого захисту, але пресинг Олександрії завершився десь на 10 хвилині без помітних успіхів, а натомість "поліграфи" пропустили відносно швидкий м’яч. Це Єрмаков удало зіграв на добиванні відскоку від Шевченка, який до цього витягнув доволі складний дальній постріл Брагару в центрі власних воріт. Оговтатись від удару швидко господарі так і не змогли, тож миттю отримали другий гол у власні ворота. Це Дада технічно закинув м’яч із лівого флангу до центру штрафного, куди вчасно ввімкнувся Штогрін.

Складалось враження, що будь-яка дія "поліграфів" у відповідь просто приречена на невдачу через протидію суперників. Чорноморець читав усі виходи господарів до атаки, робив своєчасні просування до власних наступів та зрештою просто робив те, на що команда Ротаня в першому таймі просто не була здатна — забивав голи. Ще пара ударів спрямувала м’яч до сітки воріт Шевченка за підсумками дій Кузика та Бойчука по обидва боки чужих володінь.

Як після такого з’являтись на полі в другому таймі? Для трьох гравців Олександрії, яких змінив тренерський штаб, відповідь була простою — ніяк, але й решті потрібно було щось вигадувати, аби хоча б запобігти суцільній ганьбі. Під ці мотиви господарі почали провадити власні наступи, хоча все могло завершити майже одразу, якби Білошевський передачею назад на Шевченка з лівого флангу таки поцілив би в сітку власних воріт, але тоді прикрого автоголу зі старту не сталось.

І Олександрія зрештою домоглась свого — 72 хвилина, Кравченко головою завершую легку паніку всередині чужого штрафного, яку спричинила подача кутового з правого флангу. Дійсно, це було певним полегшенням для команди Ротаня, але не надовго. На полі з’явився Зігі Бадібанга на тлі складної травми та вже в першій атаці за власної участі виконав подачу на голову Хадіді, який розстріляв чужі ворота. Ізраїльтянин потім міг і дубль оформити схожим чином, але Шевченко залишався єдиним ефективним бійцем у складі господарів. Проте й він травмував коліно наприкінці зустрічі.

У наступному турі Олександрія зіграє в гостях у київського Динамо, тоді як посеред тижня гостюватиме у львівського Руху в рамках Кубку України, а одеський Чорноморець зіграє вдома проти криворізького Кривбасу в рамках кубкового змагання, після чого прийматиме луганську Зорю.Олександрія —1:5Кравченко, 72 — Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77М. Шевченко — Копина, Кравченко, Савченко, Ернандес — Кулаковський, Білошевський — Джевані (Альвіна, 70), Сігеєв, Микитишин — Ковалець.Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Дада (Хадіда, 74) — Штогрін (Зігі, 69), Ієде, Бойчук.Попередження: Сігеєв — Васильєв