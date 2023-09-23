Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 вересня 2023 року, 13:00.
ФК Динамо Київ
23 вересня 2023, 16:50
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ на своєму полі поступився київському Динамо.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох шість м'ячів, проте саме команді Мірчі Луческу вдалося "перестріляти" свого суперника та перемогти з рахунком 4:2.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ Черкаси — Динамо Київ у 8 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
ЛНЗ — Динамо Київ 2:4
Голи: Бойко, 61 (пен.), Прядун, 90+1 — Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльський, 77 (пен.)
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк (Савін, 79), Лопирьонок (Бойко, 33), Муравський, Селін, Норенков — Калюжний, Олійник (Тищенко, 66) — Наумець, Хобленко (Прядун, 66), Пасіч (Шестаков, 66).
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов (Сирота, 64), Дубінчак (Малиш, 81) — Бражко, Андрієвський (Рамадані, 82) — Ярмоленко, Буяльський, Діалло (Беніто, 64) — Ванат (Волошин, 63).
Попередження: Олійник, Норенков, Муравський — Волошин, Буяльський