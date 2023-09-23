Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 8 туру української Прем'єр-ліги, який розпочнеться 23 вересня о 19:00.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух зустрінеться на своєму полі з донецьким Шахтарем.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Арена Львів та відбудеться у суботу, 23 вересня. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ (ЛЬВІВ) — ШАХТАР (ДОНЕЦЬК)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція Рух — Шахтар.