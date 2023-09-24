Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1.
Богдан Лєднєв. фото СК Дніпро-1
24 вересня 2023, 14:07
Луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1 розпочинатимуть програму неділі в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Україна у Львові.
Валерій Кривенцов, після нічиєї проти бельгійського Гента (1:1), залучив до стартового складу Алефіренка ліворуч у півзахисті.
Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Пуріту на правому фланзі оборони, тоді як Лєднєв зіграє над ним у півзахисті.
Зоря: Турбаєвський — Снурніцин, Боль, Джордан, Вантух — Антюх, Яцик, Мишньов, Алефіренко — Нагнойний — Герреро.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Мічін, Кирюханцев, Чурко, Бугай, Горбач, Венделл, Данченко, Головкін, Волошин.
Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Є. Пасіч, Горін, Каплієнко, Танчик, Гаджиєв, Мірошніченко, Пірес, Маркос Андре, Філіппов, Вітіньйо.
Дніпро-1: Волинець — Пуріта, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв, Піхальонок, Когут — Гуцуляк.
Гра Зоря — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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