Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1.

Луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1 розпочинатимуть програму неділі в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Україна у Львові.

Валерій Кривенцов, після нічиєї проти бельгійського Гента (1:1), залучив до стартового складу Алефіренка ліворуч у півзахисті.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), використав із перших хвилин Пуріту на правому фланзі оборони, тоді як Лєднєв зіграє над ним у півзахисті.

Зоря: Турбаєвський — Снурніцин, Боль, Джордан, Вантух — Антюх, Яцик, Мишньов, Алефіренко — Нагнойний — Герреро.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Дришлюк, Мічін, Кирюханцев, Чурко, Бугай, Горбач, Венделл, Данченко, Головкін, Волошин.



Дніпро-1: Волинець — Пуріта, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв, Піхальонок, Когут — Гуцуляк.