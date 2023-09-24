Україна

Наставник Колоса дав свій коментар.

Металіст 1925 та Колос голів не забивали у матчі восьмого тура.

Свій коментар по грі дав керманич Колоса Ярослав Вишняк.

"Усі хотіли перемогти, але досить обережно. Моментів було створено мало. Я вважаю, що гравцям групи атаки нашої команди не вистачило якості останньої передачі, завершення. У другому таймі команди прокинулися і грали на перемогу. Моменти виникали і біля наших воріт, і ми створили достатню кількість моментів, для того, щоб забити бодай один гол.

Довелось замінити Цурікова. Структуру гри ми залишили такою ж. Грали першим номером і в нас з лівого флангу вся гострота. Цуріков добре взаємодіяв з Дієго, плюс Чорноморець підключався.

Попередньо, травма Цурікова дуже серйозна. Перелом кістки обличчя. Ситуація дуже непроста, на жаль", — наводить слова Вишняка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний огляд матчу Металіст 1925 — Колос.