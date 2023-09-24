Наставник Колоса дав свій коментар.
Ярослав Вишняк, фото: УПЛ ТБ
24 вересня 2023, 23:25
Металіст 1925 та Колос голів не забивали у матчі восьмого тура.
Свій коментар по грі дав керманич Колоса Ярослав Вишняк.
"Усі хотіли перемогти, але досить обережно. Моментів було створено мало. Я вважаю, що гравцям групи атаки нашої команди не вистачило якості останньої передачі, завершення. У другому таймі команди прокинулися і грали на перемогу. Моменти виникали і біля наших воріт, і ми створили достатню кількість моментів, для того, щоб забити бодай один гол.
Довелось замінити Цурікова. Структуру гри ми залишили такою ж. Грали першим номером і в нас з лівого флангу вся гострота. Цуріков добре взаємодіяв з Дієго, плюс Чорноморець підключався.
Попередньо, травма Цурікова дуже серйозна. Перелом кістки обличчя. Ситуація дуже непроста, на жаль", — наводить слова Вишняка УПЛ ТБ.
На Football.ua доступний огляд матчу Металіст 1925 — Колос.