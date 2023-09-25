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Керманич Металіста 1925 прокоментував виступ команди в нічийній грі проти Колосу.

Харківський Металіст 1925 зіграв унічию проти ковалівського Колосу на власному полі в рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Колос 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов'язків головного тренера "жовто-синіх" Едмар прокоментував виступ своєї команди цього вечора.

"Ми знали, що суперник дуже розумно грає. Ми вивчали те, як грає Колос та передивились 3-4 їхні матчі. Очікували на подібну гру і, за великим рахунком, ці очікування виправдали себе. Були моменти, коли ми терпіли, могли як пропустити, так і забити самі. На мою думку, гра повністю нічийна.

Звичайно, коли був наш момент, хотів щоб забили і не хотів, щоб забили нам у відповідних ситуаціях у суперників. За емоціями всі моменти були тотожні.

Гру важко назвати ідеальною, завжди хочеться перемагати, але й Колос прагнув здобути перемогу. Вони ретельно вивчили нас, а ми — їх. Тому така гра сьогодні і була бойова.

За ходом гри ми планували зробити потрійну заміну, просто суперники нас трохи випередили. Бачив, що потрібно додати свіжості у командних діях.

Для нас усі гравці, хто є у команді, — важливі, але вони також завжди повинні бути готові зіграти. Скоріш за все, будуть грати ті, у кого менше ігрової практики.

Усі матчі важливі, незалежно це матчі Чемпіонату чи Кубку України", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в дніпровського Дніпра-1, тоді як посеред тижня в Кубку України зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.