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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Зорею.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках восьмого туру української Прем’єр-ліги мінімально переграв луганську Зорю.

Зоря — Дніпро-1 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Ігор Когут, на рахунку якого єдиний забитий м’яч його команди, прокоментував події на футбольному полі.

"Важка і важлива гра, як для нас так і для Зорі. Ця перемога додасть нам наснаги і додасть імпульсу вибратись із тієї ями, до якої ми потрапили.

Яка яма? А ви самі не бачили? У нас за десять матчів лише одна перемога була. Мабуть, була якась криза в команді. Хлопці зараз ті ж самі, але трошки чогось не вистачало: десь не щастило, можливо, функціонально не були готові Але зараз виграли й думаю, що далі все налагодиться.

Чому я грав сьогодні центральним нападником? Це краще запитати у головного тренера. Але тоді, коле коли він тільки прийшов в команду, то запитав у мене, чи я зможу зіграти на позиції центрального нападника? Я сказав, що не проти, давайте спробую зіграти на цій позиції. Поки що працює, дві гри — один гол. Виходить 50% назбирали.

Заміна Довбику? Та ні, куди там. Будемо до цього прагнути, але треба багато працювати, тоді може щось і вийде.

Новий тренер більше акцентує увагу на пресингу й відбиранні м’яча. Він одразу казав, що в нас команда дуже гарна, усі хлопці майстерні, але всі грають на чистих м’ячах і не вистачає відбору. Треба додати в цьому компоненті й тоді все буде добре", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у львівського Руху.