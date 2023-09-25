Португалія

Компліментарні слова наставника Бенфіки на адресу Анатолія Трубіна.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував гру українця Анатолія Трубіна у переможному матчі з Портімоненсе (3:1). Нагадаємо, Трубін зумів відбити пенальті в цьому поєдинку.

"Звичайно, я дуже радий за нього. Він – новачок у Бенфіці. Він припустився помилки в минулій грі, і для нього дуже важливо було взяти цей пенальті. Він зробив чудовий сейв. Гра могла змінитись, тому було важливо відбити пенальті", — наводить слова Шмідта видання Record.