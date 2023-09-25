Італія

Гол захисника приніс "нерадзуррі" перемогу у матчі з Емполі.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта повідомив, що міланський клуб зацікавлений у продовженні контракту свого лівого захисника Федеріко Дімарко, передає італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Емполі — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.09.2023

Функціонер зазначив, що Дімарко підтверджує почуття приналежності до клубу. Він також додав, що в Інтері горді за це та щасливі.

"Він продовжує вдосконалюватися, і він все ще дуже молодий. Незабаром ми зустрінемося, щоб обговорити продовження контракту", — заявив Маротта.

25-річний італієць зіграв у всіх 5-ти стартових поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.