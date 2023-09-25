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Коментар гравця після розгромної перемоги над Ворсклою.

Півзахисник криворізького Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував виїзну перемогу над полтавською Ворсклою — 4:1 у 8 турі УПЛ.

"Сьогодні маємо максимально хороші враження, ми перемогли з великим рахунком. Емоції тільки найкращі, ми рухаємось далі від матчу до матчу. Кривбас продемонстрував, що має свій стиль і характер, у першу чергу. Адже перемогли, поступаючись у рахунку. Одразу не вдалось увійти у гру, щось на це вплинуло. Що саме? Будемо це розбирати на теоріях та вирішувати проблемні моменти.

Думаю, всі вболівальники вже помітили, що Кривбас як у цьому сезоні, так і минулому, славиться своїм характером, бійцівськими якостями. Сьогодні зуміли переломити хід зустрічі, що неодноразово вже робили і цього разу нам це теж вдалось.

Сезон тільки розпочався. Звичайно, приємно, коли команда знаходиться у верхній частині таблиці, але тим складніше там закріпитись. Тепер треба тримати цю високу планку. Впевнений, Кривбасу це під силу. Треба продовжувати багато працювати й у нас все вийде", — цитує Понєдєльніка офіційний сайт Кривбасу.

Дивіться відео найкращих моментів матчу восьмого туру чемпіонату України між Ворсклою та Кривбасом.