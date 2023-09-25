Україна

Захисника Колоса Андрія Цурікова невдовзі прооперують.

Лівий захисник Колоса Андрій Цуріков отримав струс головного мозку та перелом лицьової кістки, ситуація потребує операційного втручання, повідомили у клубі з Ковалівки.

Металіст 1925 — Колос 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу 24.09.2023

Цуріков передчасно покинув поле у грі проти Металіста 1925. Його замінили на 41-й хвилині, після зіткнення головою з гравцем харків'ян.

Операція має відбутись цього тижня, найближчими днями, заявляють у Колосі. Скоріш за все, у першому колі Цуріков вже не допоможе своїй команді.