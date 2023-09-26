Україна

Голкіпер рівненського клубу відновлюється після травми хрестів.

Воротар рівненського Вереса Вадим Ющишин продовжує відновлення після серйозної травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний українець отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна на тренуванні минулого сезону.

Наразі футболіст продовжує відновлення і вже розпочав тренування під наглядом клубного лікаря.

Також зазначимо, що минулого літа Ющишин продовжив контракт із Вересом на один рік.