Голкіпер рівненського клубу відновлюється після травми хрестів.
Вадим Ющишин, НК Верес
26 вересня 2023, 09:20
Воротар рівненського Вереса Вадим Ющишин продовжує відновлення після серйозної травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.
23-річний українець отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна на тренуванні минулого сезону.
Наразі футболіст продовжує відновлення і вже розпочав тренування під наглядом клубного лікаря.
Також зазначимо, що минулого літа Ющишин продовжив контракт із Вересом на один рік.