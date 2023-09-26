Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 26 вересня 2023 року, 15:30.
Рух - Олександрія, фото Олександрія
26 вересня 2023, 21:36
Олександрія в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України грала на вихзді проти Руха та здобула мінімальну перемогу.
Команда Руслана Ротаня відсвяткувала вирішальний гол лише у компенсований час, коли Сапуга вразив власні ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Олександрія в рамках 1/8 фіналу Кубка України:
Рух — Олександрія 0:1
Гол: Сапуга, 90+5 (авт.)
Рух: Ледвій — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман (Таллес, 88), Сапуга, Притула (Пастух, 57) — Квасниця, Теслюк (Климчук, 58), Мисик.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Савченко, Білошевський (Кравченко, 19), Мартинюк — Шостак (Андрейчук, 66), Смирний, Сігеєв — Калітвінцев, Андрейчук (Ковалець, 67), Шулянський (Джеванні, 86).
Попередження: Притула, Мисик