Україна

В організації закликали УЄФА переглянути дане рішення.

УЄФА виступив з заявою щодо рішення про повернення російських команд U-17 до змагань під своєю егідою. Українська асоціація футболу відреагувала на це рішучим засудженням.

"УАФ рішуче засуджує сьогоднішнє рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 з рф.

Українська асоціація футболу наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі у міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

УАФ підтверджує, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд з рф за умови їх допуску.

Переконані, що прийняття подібних рішень щодо поступового повернення команд з рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерують російську агресивну політику.

Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити в силі попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд з рф від участі у міжнародних змаганнях", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Футбольна асоціація Англії не підтримала рішення УЄФА щодо допуску росіян до змагань.